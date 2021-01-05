Десятилетнее исследование не установило связь между видеоиграми и уровнем агрессии

В журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking опубликованы результаты исследования, посвященного влиянию жестоких игр на поведение подростков. Исследование под названием «Взрослея с Grand Theft Auto» проводилось на протяжении десяти лет.

В начале исследования ученые набрали 500 участников, средний возраст которых составлял 14 лет. В течение испытательного срока участники заполняли анкеты о времени, проведенном за играми.

Расовый состав участников семей был таким: 65% европеоиды, 12% темнокожие, 19% многонациональные.

По результатам исследования его участники разделились на три группы. Члены первой (4% участников) в раннем возрасте очень активно играли в жестокие игры. Члены второй группы (23% участников) играли в жестокие игры умеренно, члены третьей (73% участников) — почти не играли.

Примечательно, что с течением времени представители третьей группы стали немного активнее играть в жестокие игры. У членов первой и второй групп интенсивность игры то повышалась, то снижалась.

Дети в группе 1 с самым большим временем, проведенном в жестоких играх в молодом возрасте, не показали значительной разницы в уровне агрессии во взрослом возрасте по сравнению с детьми, которые играли крайне мало.

Результаты исследования показывают, что жестокие игры на ранних этапах развития ребенка не приводят к агрессии в позднем возрасте. К моменту завершения исследования представители первой группы проявляли в реальной жизни не больше агрессии, чем представители третьей группы. Попутно ожидаемо выяснилось, что мальчики играют в жестокие игры чаще, чем девочки.