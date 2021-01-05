Число студентов йешив за последние пять лет выросло на треть

Так утверждается в новом отчете Израильского института демократии, посвященном ситуации в ультраортодоксальной общине страны. Составители отчета заявляют, что столь резкий рост числа учащихся религиозных учебных заведений объясняется увеличением финансовой поддержки государством и сокращением стимулов к трудоустройству.



В то же время уровень занятости среди ультраортодоксальных мужчин остался прежним, а доля получающих аттестат зрелости, и так очень небольшая, еще сильнее уменьшилась.

Согласно данным отчета, опубликованного сегодня, 31 декабря, на конец 2020 года в Израиле насчитывалось около 1,18 млн ультраортодоксов, то есть на их долю приходилось около 12,6% населения страны. На протяжении последних 10 лет число ультраортодоксов росло, в среднем, на 4,2% в год, более чем в два раза быстрее по сравнению с ростом общего числа жителей Израиля, увеличивавшегося на 1,9%. В ультраортодоксальной семье насчитывается, в среднем, около 7 детей.

За последние пять лет число студентов ешив и колелей в Израиле увеличилось на 34%, сегодня их насчитывается почти 141 тысяча человек, включая иностранных студентов. А вот уровень занятости среди мужчин ультраортодоксов не изменился, точнее – повысился с 37% в 2003 году до 52% в 2015-ом, но с тех пор рост приостановился. Составители отчета объясняют эту стагнацию тем, что именно в 2015 году ранее урезанные пособия и иные льготы студентам йешив вновь увеличились.

В то же время количество поступающих в старшие классы ультраортодоксальных школ за последнее десятилетие снизилось с 16% до 13%. И уровень образования, и уровень занятости значительно выше среди женщин. Процент школьниц среди ультраортодоксальных девушек увеличился с 31% до 55%. Уровень трудовой занятости среди женщин ультраортодоксального сектора тоже продолжил расти и в прошлом году достиг 77%. По данным Израильского института демократии, зарплаты женщин из ультраортодоксального сектора почти не отличаются от зарплат светских израильтянок, а вот мужчины – ультраортодоксы зарабатывают значительно меньше, чем светские евреи.

Разразившаяся эпидемия коронавируса нанесла удар по работающему ультраортодоксальному населению: уровень занятости в этом секторе снизился сильнее, чем в других слоях населения. Снижение уровня занятости ультраортодоксального населения в марте-мае этого года по сравнению с теми же месяцами прошлого года в среднем составило 35 процентов. Во время второй волны коронавируса, в сентябре-октябре, наблюдалось менее резкое, но, тем не менее, значительное сокращение занятости: среди ультраортодоксальных мужчин – более, чем на 20%, среди женщин – на 15%.

Данные исследования социологического центра «Мерказ Тауб» тоже свидетельствуют о том, что ультраортодоксы пострадали сильнее, чем другие слои населения. В апреле «широкий» уровень безработицы (учитывающий всех, потерявших работу вследствие эпидемии) среди ультраортодоксов подскочил до 48%, а среди евреев, не относящихся к этому сектору, составил 28%. Доля безработных ультраортодоксов была больше и на протяжении следующих месяцев.

Александр Казин, НЭП.