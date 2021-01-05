Ченнинг Татум сыграет с Сандрой Буллок в «Затерянном городе D»

Ченнинг Татум находится в финальной стадии переговоров со студией Paramount об участии в приключенческой картине «Затерянный город D». До этого на главную роль также была утверждена Сандра Буллок, которая выступит и продюсеркой проекта.

Режиссёрами назначены Аарон и Адам Ни, которые в настоящий момент занимаются разработкой новых «Властелинов вселенной», а за сценарий отвечает Дэна Фокс («Ну разве не романтично?»).

В центре сюжета окажется писательница, которая уверена, что нет ничего хуже, чем застрять с парнем с обложки её же книги в турне с презентацией нового романа. Однако всё меняется, когда герои попадают в джунгли, где им предстоит открыть новые грани реальности и самих себя.

Изначально предполагалось, что главную роль может сыграть Райан Рейнольдс. Когда стартуют съёмки и проект увидит свет, пока неизвестно.