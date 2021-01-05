Мэрилину Мэнсону — 52 года: культовые (и такие разные) образы скандального рокера Турция передаст Украине технологии производства дронов Bayraktar » Bellingcat расследует возможные отравления Куашева, Исаева, Кара-Мурзы Журналист-расследователь Христо Грозев назвал в эфире телеканала «Дождь» фамилии людей, возможность отравления которых — и причастность к нему группы сотрудников ФСБ, подозреваемых в отравлении Алексея Навального — проверяет группа Bellingcat. Вопрос о том, мог ли ещё кто-либо из российских общественных деятелей стать жертвой отравления, возник после того, как Грозев опубликовал данные о перемещениях по России в последние годы группы лиц, которые, как утверждается, причастны к отравлению Навального. Пользователи соцсетей, в частности, обнаружили, что пребывание некоторых предполагаемых сотрудников ФСБ совпало по времени со смертями от загадочных причин кавказских активистов — Тимура Куашева и Руслана Магомедрагимова. Грозев подтвердил, что существует целый ряд подобных совпадений, которые группа Bellingcat сейчас изучает. В качестве примера такого совпадения он назвал и гибель Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. «Уже формируется картина, что у этих отравителей была операция на Северном Кавказе, в которой они гонялись за [журналистами] и возможно убивали правозащитников и журналистов» — сказал Грозев. При этом он подчеркнул, что пока не хочет говорить о ком-либо как о жертве отравления. «Я не хочу пока на сегодняшний день называть никаких имен… Не имея на 100% доказательств, я не готов так говорить», — сказал Грозев. В контексте ведущегося расследования он упомянул ещё две фамилии — общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы младшего, который был госпитализирован в феврале 2017 года, после чего долго лечился (сам он утверждает, что был отравлен), и политика Никиты Исаева, который умер в поезде из Тамбова в Москву в ноябре 2019 года (причиной его смерти тогда был назван инфаркт). «Все они имеют определенные элементы совпадений, которые требуют дополнительного расследования» — заключил расследователь. Пользователи соцсетей ранее обратили внимание на то, что один из сотрудников ФСБ, участвовавших впоследствии в слежке за Навальным, был в Нальчике в то время, когда там умер журналист, правозащитник и член «Яблока» Тимур Куашев. Он был найден мертвым 1 августа 2014 года в возрасте 27 лет. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперты предположили, что причина смерти – отравление неизвестным веществом. Несмотря на это, причиной смерти Куашева была указана острая коронарная недостаточность, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод и настаивают на том, что Куашев был убит. В 2018 году они обратились в ЕСПЧ.

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