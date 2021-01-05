Астрономы назвали новый точный возраст Вселенной

Новая оценка, основанная на данных, собранных на Космологическом телескопе Атакама (ACT) Национального научного фонда, соответствует оценке, основанной на стандартной модели Вселенной. Кроме того, данные соответствуют измерениям самого дальнего света Вселенной, которые собирал спутник Planck Европейского космического агентства. Его задачей было изучить остатки Большого взрыва с 2009 по 2013 год.

В 2019 году группа исследователей, измерявшая движение галактик, подсчитала, что Вселенная на сотни миллионов лет моложе, чем предсказывала команда Planck. Это несоответствие предполагало, что может потребоваться новая модель Вселенной, и вызвало опасения, что один из наборов измерений может быть неверным.

Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. «примерило» данные АСТ и Planck. Наблюдения ученых в Чили вкупе с космической геометрией в итоге предполагают, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет, плюс-минус 40 млн.