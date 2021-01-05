Android смартфоны научатся выявлять и предупреждать о землетрясении

Экспериментальное тестирование возможности массового использования смартфонов для выявления первых признаков землетрясения, будет проведено в Калифорнии совместно Управлением по чрезвычайным ситуациям губернатора штата и Геологической службой США, уже создавшими свою систему раннего оповещения ShakeAlert.



Система Android Earthquake Alerts System от Google не будет использовать сеть сейсмографов, превратив пользовательские смартфоны в мини датчики, способные выявить первые признаки приближающегося землетрясения и способной мгновенно оповестить всех пользователей мобильной связи. При этом для повышения качества диагностики будет задействовано машинное обучение.

Отбраковка ложных срабатываний системы Google Android Earthquake Alerts осуществляется после сравнительного анализа данных полученных с огромного количества смартфонов. В случае если тестирование на территории Калифорнии будет удачным, система раннего оповещения о землетрясении, основанная на данных с датчиков смартфонов, будет распространена на другие штаты.