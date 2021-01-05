Аналитики назвали десять рисков 2021 года

В наступившем году мир столкнется с десятью главными вызовами, список которых опубликовала консалтинговая компания Eurasia Group.

На первую строчку эксперты поставили даже не пандемию коронавируса, а внутриполитические трудности в США после прихода к власти Джо Байдена. Ожидается, что около половины американцев будут считать его нелегитимным и останутся сторонниками республиканца Дональда Трампа, что может в конечном итоге расколоть страну. Из этой проблемы вытекает рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, хотя во внешней политике США ситуация будет выглядеть более спокойно, чем при Трампе.

Пандемия займет почетное второе место среди рисков 2021 года. На фоне вакцинации прогнозируют еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.

Следующим риском называют борьбу с изменением климата, которая может усилить международную конкуренцию в экономике. Рука об руку с ним идут трудности с передачей данных в международном формате.

В текущем году высока вероятность глобального конфликта в цифровом пространстве, отмечают аналитики. Экономики Ближнего Востока ожидает спад из-за низких цен на нефть, страны Латинской Америки ждет политический и социальный кризис, а стабильность в одной из самых устойчивых страны Европы — Германии — окажется под угрозой из-за отставки бессменного канцлера Ангелы Меркель. Кроме того, возможны проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям.