2021 год в фильмах: каким его представляли в прошлом

События, происходившие в 2020 году, многим из нас напомнили кино. Так, новый вирус и загадочная болезнь, охватившая планету, вполне могли бы стать основой для сюжета фантастического фильма.

Поэтому каждый надеется, что 2021-й год принесет облегчение. Ряд фантастических фильмов прошлого предлагают зрителю заглянуть в него, и скоро мы узнаем, насколько близки к реальности прогнозы кинематографистов.

«Луна Ноль Два», 1969, Великобритания

По сюжету фильма, в 2021 году идет процесс колонизации Луны; причем со спутника Земли можно отправиться на Марс и Венеру. Лента напоминает космический вестерн: герои летают верхом на метеоре, стреляют из револьверов «будущего» и дерутся в лишенном гравитации баре.

«Сестринство», 1988, США

В постапокалиптическом мире власть захватывают брутальнейшие из мужчин, а женщины становятся их беспомощными рабынями – все, кроме отряда кочевых воительниц «Боевые сестры». Каждая из них обладает паранормальными способностями, благодаря чему они могут без оружия победить армию мужчин и вызволить пленных.

«Джонни Мнемоник», 1995, США – Канада

Фильм демонстрирует антиутопический технократический мир, охваченный пандемией смертельной болезни, при которой больной теряет контроль над своим телом. Главный герой Джонни (Киану Ривз) работает мнемоником – курьером, транспортирующим важную информацию на чипе в его мозге. Из-за чипа Джонни не помнит своего детства. Он мечтает заработать денег на операцию, чтобы восстановить память и вспомнить, кто он есть на самом деле.

«Это все о любви», 2003, Дания – США

В 2021 году Земле угрожает катастрофа. В мире происходят катаклизмы, летом идет снег, местами пропадает гравитация, а на улицах лежат тела умерших от неизвестной болезни.

На фоне всего этого супруги Джон и Елена, которые давно не живут вместе, сходятся вновь и сразу же оказываются под прицелом мафии. Все из-за того, что Елена, известная российская фигуристка, решает уйти из профессии и ее планируют заменить целой вереницей клонов, которые бы продолжили карьеру вместо нее.

«Ищу друга на конец света», 2012, США

Идет 2021-й год, и Земле остается ровно 21 день до попадания в нее астероида. В объявлениях предлагают купить наркотики, лишить девственности и даже заказать киллера, если ждать конца света слишком тяжело. Одни пускаются во все тяжкие, другие строят бомбоубежища, третьи – продолжают ходить на работу, а некоторые пытаются найти дорогих им людей и в результате им это удается.