12-летнюю Мэрилин Монро показали на редком фото

В сети показали, как выглядела знаменитая американская актриса Мэрилин Монро в 12-летнем возрасте.

Архивное фото опубликовали на странице «Historicana.ru – исторические фотографии» в Facebook. «Еще пока Норма Джин Бейкер (Мэрилин Монро) в 12 лет. США. 1938 год», – говорится в подписи к снимку.

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. За свою недолгую жизнь она успела стать культовой актрисой и секс-символом Америки.

Мировую известность она приобрела благодаря съемкам в фильмах «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Зуд седьмого года» в 50-х годах.

Из-за психологических проблем, тревоги и бессоницы, актриса на пике своей славы стала принимать наркосодержащие лекарства – барбитураты, амфетамины, а также алкоголь, однако это лишь усугубило ее состояние.

5 августа 1962 года домработница Мэрилин Монро нашла ее мертвой. Причиной смерти оказалась передозировка барбитуратов. Официально было объявлено, что 36-летняя актриса совершила самоубийство.