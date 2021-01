При взрыве в Косово пострадал 31 человек За год водохранилища Крыма обмелели на 61 млн кубометров » 10 самых ожидаемых фильмов 2021 Эти ленты — любовь с первой секунды. Они затягивают и не дают никакого шанса на скуку. А вы тоже только и ждете, на что пойти в кинотеатр? Или обожаете новые фильмы дома перед экраном компьютера? Тогда недаром наткнулись на наш материал! Ловите лучшую подборку фильмов, которые выйдут уже в этом году! Матрица 4 (The Matrix 4), 22 декабря 2021 Долгожданное продолжение легендарного фильма с любимым актером в главной роли — Киану Ривзом. Что может быть круче? Пока известно, что лента будет посвящена теме любви и покажет противостояние героев с компьютерной программой, которая установила над Землей свой контроль. Что ж, звучит масштабно. Тихое место 2 (A quiet place 2), 22 квітня 2021 Первая часть триллера вышла в 2018-м и сразу покорила зрителей. Апокалипсис, страшные монстры, ужасающие моменты, от которых в жилах стынет кровь… все это будет иметь продолжение. Отряд самоубийц: Миссия навылет (The Suicide Squad 2), 6 августа 2021 Продолжение этого фильма также состоится с давно любимыми актерами. Подробностей пока что нет, но разве мы сомневаемся, что будет скучно? Ничуть. Не время умирать (No Time To Die), 2 апреля 2021 25 картина о Джеймсе Бонде… с ума сойти! Этот фильм можно было бы назвать сериалом, если бы не большие разрывы между датами премьер и изменение актеров. К слову, в части «Не время умирать» будет играть Дэниел Крейг. Также появятся актеры из прошлых частей «бондианы». По сюжету Бонд будет искать пропавшего ученого и лицом к лицу встретится с опасным врагом, обладающим новыми технологиями. Ух… будет горячо! Мавританець (the Mauritanian), 16 февраля 2021 Этот драматиний фильм основан на реальных событиях, и это еще увлекательнее! Он покажет историю о Мохаммеде Ульд Слахи, который получил 14 лет тюрьмы за теракт. После того, как человек вышел на свободу, опубликовал тюремные записи — дневник Гуантанамо. Тот стал бестселлером. Черная вдова (Black Widow), 7 мая 2021 Эта Marvelовська история рассказывает о Черной Вдове — одной из главных героинь картины «Первый мститель: Противостояние». Бывшая шпионка Наташа Романофф, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, попадает в опасный заговор. Но удастся ли ей выбраться из перипетий? Узнаем позже. Форсаж 9 (Fast and Furious 9), 28 мая 2021 Главные роли исполнят любимцы прошлых частей — Вин Дизель и Мишель Родригес. Главного злодея сыграет Джон Син. Так, герой наслаждается спокойной жизнью с женой и внебрачным сыном. Впрочем, ему очень хочет отомстить кибертеррорист Сайфер, поэтому нанимает профессионального наемника Джейкоба… Bios, 16 апреля 2021 Главная роль в научно-фантастической драме досталась Тому Хэнксу. Он сыграет одного из последних жителей нашей планеты, выжившего после апокалипсиса. Так, мужчина создает робота по имени Bios, чтобы тот позаботился о собаке после его смерти… Дюна (Dune), 11 октября 2021 Экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. События происходят в далеком будущем на пустынной планете, где добывают редкое и ценное вещество. Оно повышает умственные способности и продолжает жизнь, а владение им гарантирует господство во Вселенной. Миссия невыполнима 7 (Mission: Impossible 7), 19 ноября 2021 Том Круз в главной роли? Боевик обречен … на успех! Действия картины будут происходить после финала прошлой части, впрочем, больше деталей создатели не разглашают.

