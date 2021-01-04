В ВУЗах России отменят иностранные языки как обязательные

Российских школьников освободили от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Таково решение Министерства просвещения.

Ранее предполагалось, что экзамен по инъязу для выпускников появится с 2022 года. Это было запланировано еще в 2010-х годах, когда РФ возглавлял Дмитрий Медведев.

В приказе на сайте ведомства разъясняется, что обязательно сдавать ЕГЭ придется по русскому языку и математике.

В число дополнительных единых госэкзаменов кроме иностранного вошли литература, биология, химия, география, история, обществознание, информатика, физика, родной язык или родная литература.