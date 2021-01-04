Ученые озвучили тревожные последствия мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Британии в декабре, может быть опасна для детей. Об этом сообщила старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, написав соответствующий пост в Twitter/

По ее словам, новый штамм не только более заразный в том числе и для детей и подростков от 0 до 19 лет, но и может в большей вероятностью спровоцировать симптомы заболевания в этой возрастной группе. Она считает данные выводы очень тревожными, поскольку, по ее словам, ситуация с заболеваемость в стране может стать намного хуже.

Большинство детей, которые переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, заболев инфекцией нового более заразного штамма, могут стать более опасными переносчиками заболевания.