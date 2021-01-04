Ученые нашли связь между временем секса и долголетием мужчин

Ученые из Иллинойского Университета в Чикаго (США) нашли связь между долголетием мужчин и временем, когда они занимаются сексом. Согласно их исследованию, интим с утра больше полезен для здоровья. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Специалисты провели опрос среди 2600 мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и пришли к выводу, что большинство из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, занимаются сексом утром. Причем 97 процентов из них — мужчины в возрасте от 80 до 87 лет. Физиологи объясняют это тем, что утренний секс больше полезен для общего состояния мужского здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов.

По мнению психолога и сексолога Олега Шевченко, эти полезные свойства секса присущи любому времени суток, однако утром они эффективнее, поскольку эффект от половой близости сопоставим с пользой от утренней гимнастики, в то время как вечерняя зарядка для пожилых людей может быть вредной и опасной. Кроме того, у мужчин уровень тестостерона выше именно в начале дня, а затем постепенно снижается. Вместе с тем следует помнить, что утренний секс полезен лишь после полноценного сна, когда силы полностью восстановлены.

Единственным минусом утреннего секса Шевченко назвал достаточное количество времени, которое не всегда есть в это время суток. Поэтому надо стараться просыпаться хотя бы на полчаса

раньше и желательно без будильника. Если же спешить и волноваться, то пользы от утренней близости не будет.