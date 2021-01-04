Трампа обвинили в злоупотреблении властью

Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого глава государства просил пересчитать голоса в его пользу. Такое заявление она сделал в эфире телеканала C-SPAN.

«Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния. Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов», — заявила Харрис.

Ранее The Washington Post сообщало о том, что Дональд Трамп призывал Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в одном из ключевых штатов США на президентских выборах в его пользу. «Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало президента издание.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.