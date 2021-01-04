Суд в Британии отказал в экстрадиции Ассанжа в США, но оставил его за решеткой

Суд в Лондоне не удовлетворил запрос американских властей о выдаче создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение британский судья приняли с учетом клинической депрессии у фигуранта громкого дела о раскрытии госсекретов США.

Инстанция посчитала, что помещение в «одиночку» в американской тюрьме может привести Ассанжа в отчаяние и не исключено, что он совершит там попытку уйти из жизни, передает The Associated Press.

Адвокаты Ассанжа приветствовали постановление, но заявили, что их подзащитный заслуживает полного освобождения. Джулиан Ассанж пребывает сейчас в британской тюрьме Белмарш, в США ему грозит 175 лет заключения, то есть пожизненный срок.

Соединенные Штаты в свою очередь намерены оспаривать решение лондонского суда.

В Белмарше Джулиан Ассанж провел полтора года — журналиста-расследователя арестовали после того, как Эквадор отказал ему в убежище. Ассанж, напомним, на протяжении семи лет укрывался от американской Фемиды в эквадорском посольстве в Лондоне.

На портале WikiLeaks в 2010 году были опубликованы документы, уличающий военных США в совершении преступлений в Афганистане и Ираке. Вашингтон обвинил создателя сайта в шпионаже.