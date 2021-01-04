Шотландия подтвердила намерение вернуться в ЕС

Шотландия намерена вернуться в состав Евросоюза. Такое намерение руководству ЕС подтвердила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, передает postimees.ee.

Она также пообещала возглавить борьбу за независимость от Соединенного Королевства и призвала создать правовую базу для данного процесса.

Стерджен напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году.

Разговоры об отделении Шотландии начались давно. Власти также провели референдум по этой теме, однако большинство шотландцев проголосовало за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.