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Шотландия подтвердила намерение вернуться в ЕС

 

Шотландия намерена вернуться в состав Евросоюза. Такое намерение руководству ЕС подтвердила глава правительства Шотландии Никола Стерджен, передает postimees.ee.

Она также пообещала возглавить борьбу за независимость от Соединенного Королевства и призвала создать правовую базу для данного процесса.

Стерджен напомнила, что в 2016 году более 60% шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза. На этом фоне Шотландская национальная партия настаивает на проведении повторного референдума о независимости после выборов в региональный парламент в 2021 году.

Разговоры об отделении Шотландии начались давно. Власти также провели референдум по этой теме, однако большинство шотландцев проголосовало за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

4 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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