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Режиссер «Необратимости» и «Экстаза» готовит новый скандальный проект

Режиссер "Необратимости" и "Экстаза" готовит новый проект

Скандальный французский режиссер Гаспар Ноэ, постановщик фильмов «Необратимость», «Вход в пустоту», «Любовь 3D» и «Экстаз», готовит новый загадочный проект совместно с модным домом Yves Saint Laurent.

Об этом стало известно из официального Инстаграма дома Yves Saint Laurent. Никакие подробности предстоящего фильма пока что не разглашаются.

Это будет второе сотрудничество Ноэ и модного дома. В 2019 году режиссер совместно с Yves Saint Laurent выпустил триллер «Вечный свет», в котором снялись Шарлотта Генсбур, Эбби Ли и Карл Глусман. Картина представляет собой «гипнотическое путешествие длиной в один съемочный день по декорациям причудливого фильма, в котором актрисы сталкиваются с собственными демонами и жертвами моды».

4 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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