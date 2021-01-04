Разработан электросамолет, который добывает электричество из воздуха

Известный энтузиаст и сторонник революционных новшеств в авиации разработал концепцию электросамолетов, которые заряжаются от воздуха.

Основная проблема в электрической авиации — вес батареи. Однако Бониковски объясняет, что воздух сам по себе «полон электричества, которое может быть восстановлено трением, создаваемым летящим самолетом». Дизайнер предложил установить в крыльях во время полета вместо топливных баков трибоэлектрические наногенераторы. Используя вибрации конструкции и трение, создаваемые изгибом крыльев во время полета, они будут генерировать энергию, необходимую для питания нескольких электродвигателей небольшого размера.

Электросамолет Eather One/©Eather One

Сам Eather One выглядит как обычный самолет, если не принимать во внимание наногенераторы в конструкции его крыльев. Статическая энергия стекает с корпуса на протяжении полёта. Механическая энергия превращается в электрическую.

Электросамолет Eather One/©Eather One

Насколько можно использовать такое электричество для питания двигателей самолетов на практике? Вопрос остается открытым. Однако Бониковски уверен, что трение о воздух может быть тем самым источником чистой энергии, которая поволит уменьшить углеродный след от авиации.

Электросамолет Eather One/©Eather One