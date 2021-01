5 импровизаций голливудских актеров, которые стали культовыми сценами Российские биатлонисты массово снялись c турнира после прибытия допинг-офицеров » Разработан электросамолет, который добывает электричество из воздуха Дизайнер из Польши Михал Бониковски придумал, как сделать самолеты более экологичным видом транспорта. Он предложил использовать энергию воздуха для зарядки аккумуляторов специальных электросамолетов. Проект получил название Eather One.

Известный энтузиаст и сторонник революционных новшеств в авиации разработал концепцию электросамолетов, которые заряжаются от воздуха. Основная проблема в электрической авиации — вес батареи. Однако Бониковски объясняет, что воздух сам по себе «полон электричества, которое может быть восстановлено трением, создаваемым летящим самолетом». Дизайнер предложил установить в крыльях во время полета вместо топливных баков трибоэлектрические наногенераторы. Используя вибрации конструкции и трение, создаваемые изгибом крыльев во время полета, они будут генерировать энергию, необходимую для питания нескольких электродвигателей небольшого размера. Электросамолет Eather One/©Eather One Сам Eather One выглядит как обычный самолет, если не принимать во внимание наногенераторы в конструкции его крыльев. Статическая энергия стекает с корпуса на протяжении полёта. Механическая энергия превращается в электрическую. Электросамолет Eather One/©Eather One Насколько можно использовать такое электричество для питания двигателей самолетов на практике? Вопрос остается открытым. Однако Бониковски уверен, что трение о воздух может быть тем самым источником чистой энергии, которая поволит уменьшить углеродный след от авиации. Электросамолет Eather One/©Eather One Как промышленный дизайнер я ценю простоту и внимание к мелочам, потому что в конечном итоге нет ничего большего. В своей жизни я стремлюсь быть окруженным людьми, наполненными страстью и творческим голодом, а также теми, кто, как и я, способен выйти за рамки шаблонов и чувствовать себя как дома. Михал Бониковски (Michal Bonikowski)

