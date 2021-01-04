Позиции Москвы на Крыме слабеют, – Пол Гобл

Несмотря на то, что в текущем году Москва пока сохраняет контроль над украинским Крымом, влияние РФ на полуострове уже не так сильно, как в предыдущие годы. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл.

По мнению эксперта, на ослабление позиций России повлияло три фактора, один из которых имел место на самом Крыме, второй – на Москве, а третий связан с изменениями на международном уровне.

«Это не означает, что Кремль станет действовать в соответствии с международным правом и быстро вернет Крым под контроль Киева. Более того, наблюдаемые тенденции даже могут предвещать усиление российской агрессии. Однако это не меняет того факта, что даже те, кто праздновал аншлюс в 2014 году, переосмысливают сегодня его последствия. А это означает, что постоянные требования Украины о возвращении полуострова являются гораздо менее «донкихотскими», чем может показаться», – уверен Пол Гобл.





Пол Гобл, бывший аналитик Государственного департамента США

В качестве первого фактора американский аналитик называет проблемные тенденции на самом Крыме, в частности, обострение водного кризиса, который, по его словам, грозит перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.

Российские оккупанты не смогли обеспечить воду в достаточном количестве

«Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится», – перечисляет последствия вододефицита Гобл.

По словам эксперта, в 2021 году ситуация лишь усугубится и будет требовать еще больших затрат на ее разрешение.

«Даже сейчас, согласно официальным данным, российским оккупантам пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, исполненного в советском стиле проекта Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше», – предполагает он.

Вторым фактором, влияющим на будущее Крыма, американский аналитик называет экономические проблемы на самой России, под влиянием которых все больше чиновников начинают сомневаться в целесообразности расходов на содержание полуострова.

Власти никогда не сообщали россиянам, сколько именно денег им придется потратить на Крым и в какие сроки

«Под влиянием эйфории, сопровождавшей аннексию Крыма шесть лет назад, большинство россиян искренне готовы были вложить деньги в интеграцию оккупированного региона в Российскую Федерацию. Но они понятия не имели, сколько этот процесс будет стоить в действительности. В итоге данное агрессивное нарушение международного права привело к введению западных санкций против России, которые дорого обошлись простому народу. Кроме этого, власти никогда не сообщали россиянам, сколько именно денег им придется потратить на Крым и в какие сроки. Если бы российская экономика успешно развивалась, это могло бы не иметь значения. Но она находится в упадке, а субсидии, поступающие на Крым с Москвы, сейчас возросли до такой степени, что превышают дотации, выделяемые любому другому субъекту федерации. Тем временем другие регионы уже не в состоянии удовлетворить потребности россиян, испытывающих все большие трудности», – перечисляет Гобл.

В-третьих, по словам Пола Гобла, симпатии международного сообщества явно находятся не на стороне Москвы.

«Помимо того, что ранее в этом месяце Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, требующую от Москвы прекратить оккупацию Крыма, российская делегация не смогла заручиться поддержкой даже своих ближайших союзников по СНГ. На сторону Москвы встали только авторитарные и отверженные государства вроде Северной Кореи. Что еще важнее, Запад все более консолидируется против российской агрессии как таковой. Смена администрации Белого дома в США является ярчайшим свидетельством этого. Изменения, происходящие в Европе, также означают, что Москва оказывается во все большей изоляции и сталкивается с большим давлением и необходимостью перемен, как отмечают даже российские аналитики», – рассуждает Гобл.

Американский эксперт подчеркивает: все перечисленное не означает, что Кремль готов прекратить оккупацию сейчас или в ближайшем времени.

«Путин превратил захват Крыма в символ восстановления величия России, и ясно, что он уверен: так же, как восстановление фактической независимости стран Балтии в августе 1991 года привело к краху СССР, возвращение Крыма в состав Украины также приведет к распаду России. Но если даже он действительно так думает, многие в Москве уже не разделяют этой аргументации и, вероятно, вскоре станут более открытыми для других возможностей», – поясняет он.

Все больше людей в России, скорее всего, придут к выводу, что Крым стал для России «чемоданом без ручки»

При этом Пол Гобл предупреждает: пока Путин остается у власти, он, вероятно, даже удвоит свои ставки на Крыме вплоть до готовности начать новую военную кампанию против Украины, чтобы получить доступ к источникам пресной воды.

«Некоторым на Западе такой шаг может показаться оправданным. Однако если кремлевский лидер продолжит вливать в Крым больше денег или начнет новую агрессию, Запад выступит против него решительней, чем когда-либо прежде. В итоге все больше людей на России, скорее всего, придут к выводу, что Крым стал для России «чемоданом без ручки» – слишком ценным, чтобы от него отказаться, но при этом неподъемным. И поскольку и Украина, и Запад продолжают оказывать давление на Москву, именно они, а не Путин, в итоге станут определять будущее, а Крым в конце концов вернется в Украину», – подытожил американский эксперт.