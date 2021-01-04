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Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали с коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где работает актер.

По данным собеседника издания, артист в последние несколько месяцев не выходил из дома, однако все равно заразился. Коронавирус также выявили у его жены и дочери.

В настоящее время 86-летний Басилашвили вместе с супругой находится в одной из петербургских клиник. О его состоянии не сообщается.

При этом известно, что в афише БДТ спектаклей с участием актера нет до конца января.

4 января, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
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