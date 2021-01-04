Названы лучшие фильмы ужасов 2020 года

В рейтинг лучших ужастиков-2020 попали фильмы, снятые по сказочным мотивам, также есть ленты, в которых герои оказались изолированными от мира.



В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 кинолент. Лидером «страшного рейтинга» стал американский фильм Ад по соседству режиссера Дэвида Мармора.

Также в тройке лидеров американский комедийный фильм ужасов Мои волосы хотят убивать Джастина Симиена и картина канадского производства Чистота крови, режиссером которой выступил Джефф Барнеби.

В рейтинг лучших ужастиков также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: Снеговик, Под водой, Кто не спрятался.

Есть и фильмы, снятые по сказкам: Гретель и Гензель, Сторожка, Реликвия.

В список попал триллер В чужой шкуре, его авторы рейтинга назвали «одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году».