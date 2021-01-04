Китай впервые обогнал США по кассовым сборам

По итогам 2020 года китайский кинорынок впервые в истории опередил американский. Как свидетельствует статистика, которую приводит издание The Hollywood Reporter, с 1 января по 31 декабря кассовые сборы в Северной Америке составили 2,3 миллиарда долларов. Для сравнения, годом ранее они достигли 11,5 миллиарда долларов.

В Китае за тот же период выпущенные в прокат кинопроекты заработали 2,7 миллиарда долларов. По вполне понятным причинам, на этом рынке также было зафиксировано существенное падение по сравнению с результатами годичной давности. Более того, самым кассовым фильмом прошедшего года также стал китайский блокбастер — военная драма «Восемь сотен», собравшая более 430 миллионов долларов. На втором месте оказался голливудский боевик «Плохие парни навсегда» (424 миллиона долларов), успевший выйти еще до закрытия большинства кинотеатров. Второе место оказалось у драмы «1917», выпущенной в конце 2019 года и заработавшей 385 миллионов долларов.

Большинство потенциальных американских блокбастеров не были выпущены в прокат в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса нового типа их премьеры были перенесены на другие даты в 2021 году.