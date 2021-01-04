Ученые озвучили тревожные последствия мутации коронавируса Шотландия подтвердила намерение вернуться в ЕС » Хорватия притеснила газовое господство России в Европе С 1 января Хорватия начала использовать терминал по приему сжиженного природного газа из США. О начале работы объекта объявила компания LNG Hrvatska, передает «Лента.Ру». Терминал заработал на острове Крк, его технологическая мощность — 2,6 млрд кубометров в год. Платформа Gas Infrastructure Europe фиксирует поступление газа с LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему с 1 января, пишет «Интерфакс». За первые сутки в систему поступило 4 млн кубометров газа. В 2019 году Хорватия потребила около 2,9 млрд кубометров газа, при этом почти весь объем поставил российский «Газпром». Проект изначально рассматривался как возможность для Хорватии стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы и обеспечить поставки топлива в соседние страны. В начале 2020 года премьер Хорватии Андрей Пленкович заявлял, что газ с терминала может пойти в Венгрию. Украина также высказывала заинтересованность в этом проекте, поскольку СПГ-терминал на острове Крк дает дополнительную возможность для украинских трейдеров закупить топливо.

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