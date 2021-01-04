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Джей Ло восхитила поклонников сменой имиджа

Знаменитость не устает удивлять прекрасной формой и яркими образами. На этот раз она предстала с лиловыми волосами.

Певица Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж для нового клипа на песню In the Morning. Яркие фото опубликовал в Instagram звездный стилист Крис Эпплтон.

На снимках 51-летняя исполнительница предстала с прямыми лиловыми волосами в серебристом футуристичном платье. Изюминкой наряда стало пикантное декольте.

Эпатажный look дополнили блестящие фиолетовые тени и нюдовая помада.

4 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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