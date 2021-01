Шотландия подтвердила намерение вернуться в ЕС Китай впервые обогнал США по кассовым сборам » Джей Ло восхитила поклонников сменой имиджа Знаменитость не устает удивлять прекрасной формой и яркими образами. На этот раз она предстала с лиловыми волосами. Певица Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж для нового клипа на песню In the Morning. Яркие фото опубликовал в Instagram звездный стилист Крис Эпплтон. На снимках 51-летняя исполнительница предстала с прямыми лиловыми волосами в серебристом футуристичном платье. Изюминкой наряда стало пикантное декольте. Эпатажный look дополнили блестящие фиолетовые тени и нюдовая помада.

