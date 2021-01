Цена биткоина рухнула — массовые банкротства Иран занялся производством оружейного урана » Бывший фронтмен Children of Bodom умер в 41 год Бывший фронтмен, гитарист и один из основателей финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо умер в возрасте 41 года. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается в официальном аккаунте музыканта в Instagram. Как отмечается, Лайхо скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе. Причина смерти связана с проблемами со здоровьем, от которых гитарист страдал на протяжении последних лет. Информацию о кончине Лайхо также подтвердили музыканты созданной в 2020 году супергруппы Bodom After Midnight, в которой он принимал участие. Других подробностей не приводится. Алекси Лайхо родился 8 апреля 1979 года в финском городе Эспоо. В 1993 году он основал группу IneartheD, которая впоследствии была переименована в Children of Bodom. За время своего существования группа успела выпустить десять студийных альбомов — последний из них, Hexed, вышел в 2019 году. Лайхо входил в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

