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Бывший фронтмен Children of Bodom умер в 41 год

Бывший фронтмен, гитарист и один из основателей финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо умер в возрасте 41 года. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается в официальном аккаунте музыканта в Instagram.

Как отмечается, Лайхо скончался в своем доме в Хельсинки на прошлой неделе. Причина смерти связана с проблемами со здоровьем, от которых гитарист страдал на протяжении последних лет.

Информацию о кончине Лайхо также подтвердили музыканты созданной в 2020 году супергруппы Bodom After Midnight, в которой он принимал участие. Других подробностей не приводится.

Алекси Лайхо родился 8 апреля 1979 года в финском городе Эспоо. В 1993 году он основал группу IneartheD, которая впоследствии была переименована в Children of Bodom. За время своего существования группа успела выпустить десять студийных альбомов — последний из них, Hexed, вышел в 2019 году. Лайхо входил в топ-100 самых быстрых гитаристов по версии журнала Guitar World.

4 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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