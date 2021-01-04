5 импровизаций голливудских актеров, которые стали культовыми сценами

Создание фильма – кропотливое дело, которое начинается со сценария и кастингов и завершается громкими премьерами и получением заслуженных премий. И кажется, что авторы проектов учитывают едва ли не каждую деталь. Однако и с безупречной планировкой на съемочной площадке не обойтись без импровизаций актеров. Какие случайные сцены стали культовыми – узнавайте в материале.

В особую подборку вошли фильмы, которые точно просматривали украинские киноманы, а среди знаменитых импровизаторов оказались топовые актеры Голливуда. Какие импровизации Леонардо Ди Каприо, Ричарда Гира, Джулии Робертс, Хита Леджера и других кинозвезд стали культовыми: мы подобрали 5 историй, которые смогут вас поразить.

Леонардо Ди Каприо и «Титаник»

«Титаник» для Леонардо Ди Каприо стал настоящим билетом в мир шоу-бизнеса. Именно после этого проекта актер получил мировую славу и приглашение в топовые ленты Голливуда. Сложно представить, что 23-летний Леонардо Ди Каприо колебался, подписывать ли контракт на культовый фильм. Однако в первые же съемочные дни он настолько свободно чувствовал себя перед камерой, что сомнений не было: эта работа станет легендарной. Поэтому актер не раз нарушал сценарий и прибегал к импровизации.

Одним из самых эмоциональных моментов ленты был фрагмент, когда Джек Доусон все же попадает на Титаник. С волнением и радостью он встал на краю палубы и заорал: «Я король мира!» Это было настолько естественно для парня, у которого нет больших доходов, что реплику решили оставить, а сцена стала одной из самых знаковых.

Не было в сценарии и маленькой реплики, когда Роуз предложила молодому художнику нарисовать ее обнаженной. От смущения актер предложил девушке лечь на кровать и мгновенно поправил себя – на диван. Такая искренняя застенчивость понравилась режиссеру Джеймсу Камерону, поэтому он без колебаний оставил этот фрагмент.

Ричард Гир в фильме «Красотка»

Всем известна романтическая комедия «Красотка». Главные актеры – Ричард Гир и Джулия Робертс – настолько вжились в свои роли, что охотно прибегали к импровизациям.

Перед тем, как повести Вивьен в оперный театр, бизнесмен отмечает, что чего-то не хватает в ее роскошном образе. Эдвард открывает перед красавицей коробочку с колье и когда его коллега едва касается украшения, резко закрывает ее. Это было совсем не по сценарию, поэтому Джулия Робертс по-настоящему испугалась, после чего захохотала настолько искренне, что фрагмент стал визиткой фильма.

Хит Леджер в «Темном рыцаре»

О роли Хита Леджера в «Темном рыцаре» уже давно ходят легенды. Так, Кристиан Бэйл, сыгравший Бэтмена, не скрывал: его коллега хотел реалистичности в кадре, поэтому многие драки с Леджером были настоящими. В частности, потасовка во время допроса.

Импровизировал актер и со взрывчаткой. Режиссер Кристофер Нолан хотел, чтобы Джокер по-настоящему взорвал больницу, когда выйдет из помещения. Однако Хит Леджер нажал на кнопку значительно раньше, после чего беспечно и в духе настоящего злодея отправился к автобусу. Интересно, что на этом затея Леджера не завершилась: знаменитое заклинивание передатчика было настоящим, а испуг актера, когда взрывы раздались – искренним.

Марлон Брандо и кот в «Крестном отце»

Работать с Марлоном Брандо – это всегда сюрпризы для режиссеров. Актер любит отходить от сценария, добавляя своим героям особой непринужденности. Так произошло и в культовой ленте «Крестный отец».

Во время одного из съемочных дней на площадку пробралась кошка. Животное оказалось в кадре, когда Марлон Брандо говорил свои реплики. Актер совсем не смутился, а взял кошку на руки и начал гладить, отчего кошка замурлыкала. Эта импровизация добавила мафиози какой-то человечности и нежности, поэтому авторы «Крестного отца» без колебаний добавили ее в окончательную версию фильма, а кот стал настоящей звездой.

Джек Николсон и знаменитая фраза в «Сиянии»

Режиссер Стэнли Кубрик всегда стремился создать идеальные кадры. Поэтому одна сцена могла пересниматься десятки раз. Однако от импровизаций он не отказывался.

В легендарном фильме «Сияние» актер Джек Николсон решил добавить чуточку сумасшедшего гротеска своему герою. Поэтому Торренс с топором в руках говорит фразу: «А вот и Джонни». Реплику актер позаимствовал из популярного вечернего шоу Джонни Карсона.