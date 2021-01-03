Врачи рассказали о состоянии попавшей в реанимацию с COVID-19 Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих, попавшая в больницу с коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно», — рассказали в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова, передает ТАСС.

Напомним, 28 декабря стало известно о госпитализации 86-летней актрисы с COVID-19. По данным СМИ, у нее развилась пневмония, было выявлено 80-процентное поражение легких. Врачи сообщали о стабильно тяжелом состоянии Фрейндлих.

Внучка народной артистки отмечала, что Новый год в больнице встретит почти вся семья.