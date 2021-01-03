В якутской мерзлоте нашли отлично сохранившуюся тушу молодого шерстистого носорога

Исследователи обнаружили в якутской вечной мерзлоте тушу молодого шерстистого носорога возрастом 20000–50000 лет с отлично сохранившейся шерстью и мягкими тканями. Как показал предварительный анализ, зверь дожил до трех-четырех лет, после чего утонул. В настоящее время находка остается на севере Якутии, но вскоре ее перевезут в столицу региона для дополнительных исследований, которые помогут больше узнать об образе жизни и причинах вымирания шерстистых носорогов, сообщает телеканал «Якутия 24».

Удивительная фауна ледникового периода давно исчезла по вине человека и климатических изменений. Тем не менее у специалистов есть возможность с высокой точностью восстановить облик животных плейстоценовой эпохи — благодаря находкам их туш, которые отлично сохранились в вечной мерзлоте. Подобные открытия всегда привлекают большое внимание, особенно если речь идет о мамонтах. Однако мерзлота сохранила остатки и других животных. Например, недавно рассказывали о находке мумии хорошо сохранившегося волчонка, который жил на территории современной Канады более пятидесяти тысяч лет назад.

В России вечную мерзлоту активнее всего изучают в Якутии. Недавно специалисты из Академии наук республики Саха совершили очередное необычное открытие. В августе нынешнего года в ходе работ в Абыйском районе на севере Якутии им удалось получить доступ к мумии шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), которую нашел местный житель Алексей Саввин в оттаявшей мерзлоте у притока реки Тирехтях. Шерстистые носороги были широко распространены по всему северу Евразии, но вымерли около четырнадцати тысяч лет назад.

Валерий Плотников / Академия Наук РС(Я) Валерий Плотников / Академия Наук РС(Я) У найденного экземпляра сохранились зубы, густая коричневая шерсть, большинство мягких тканей, некоторые внутренние органы включая часть кишечника с остатками последней трапезы и даже небольшой рог, который лежал отдельно от тела. Специалисты оценивают сохранность находки в 80 процентов. Это выше, чем у семимесячного носорога по имени Саша возрастом тридцать четыре тысячи лет, которую нашли неподалеку в 2014 году, а также Колымского носорога, обнаруженного в 2007 году.

Валерий Плотников / Академия Наук РС(Я) Поделиться



Предварительный анализ предкоренного зуба носорога показал, что его возраст на момент гибели составлял три-четыре года (пол животного установят позже, изучив сохранившиеся половые органы). Юный носорог успел перейти с кормления молоком на взрослую пищу (на его роге даже сохранились потертости от разгребания снега при поиске травы), но все еще держался рядом с матерью. А погиб он, вероятно, из-за того, что утонул. Учитывая, что у туши очень короткий подшерсток, жизнь носорога оборвалась летом. Произошло это от двадцати до пятидесяти тысяч лет назад (более точную цифру ученые назовут после проведения радиоуглеродного анализа).

Хотя исследователи нашли носорога еще летом, о находке они заявили лишь сейчас. В настоящее время туша остается на севере Якутии. В январе ее перевезут для дальнейшего изучения в Якутск, а затем носорог отправится в Стокгольм. Анализ позволит больше узнать об образе жизни шерстистых носорогов и их адаптациях к суровому климату плейстоценовой Сибири.