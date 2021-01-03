В Крыму пересохли водохранилища и реки Алушты, Судака, Феодосии

Большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии продолжили пересыхать в декабре из-за низкого количества осадков и оккупации полуострова Россией. Об этом сообщает пресс-служба крымского Гидрометцентра.



Партизанское водохранилище, 22 января 2020

Так, согласно опубликованной информации, к концу декабря пересыхание верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища продолжается 150 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 141 день.

«По многолетним данным на территории Крыма декабрь и январь – месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре текущего года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор. Так, в бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир выпало 6.0-9.9 мм осадков (12-15% нормы); в бассейнах рек ЮБК – 40.4-50.6 мм осадков (42-51% нормы), а в бассейнах остальных рек – 12.2-19.0 мм осадков (24-40% нормы)», – говорится в сообщении, передают Крым.Реалии.

Также сообщается, что число осадков, выпавших в Крымских горах, было «незначительным». По сведениям горных метеостанций в районе деятельности Ай-Петри наблюдалось 46.2 мм осадков (27% нормы), а на Ангарском Перевале – 44.9 мм осадков (40% нормы).