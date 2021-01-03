Швейцарцы испытают прототип городского многовинтового конвертоплана

Швейцарская компания Manta Aircraft подготовила к летным испытаниям прототип легкого многовинтового конвертоплана серии ANN, сообщает New Atlas. Из восьми роторов четыре, установленные на крыле, могут опускаться в для полета в самолетном режиме.

В последние годы появляется все больше проектов легких многовинтовых пассажирских летательных аппаратов — часто они полагаются на электрическую или гибридную силовую установку и вмещают до пяти пассажиров. Часто эти аппараты позиционируются как аэротакси и разрабатываются по схеме мультикоптера с фиксированными роторами (например, Ehang и Volocopter), но есть и проекты, посвященные разработке пассажирских конвертопланов.

Manta Aircraft разрабатывает семейство городских конвертопланов ANN, выполненных по аэродинамической схеме «утка». В планах компании создание одноместного ANN1 и двухместного ANN2 аппаратов, а в будущем — разработка конвертоплана, который сможет принимать на борт пилота и четырех пассажиров.

Manta Aircraft

На перспективный летательный аппарат установят восемь винтовентиляторных электродвигателей, которые питаются от аккумуляторов. Для длительных полетов планируется устанавливать гибридную силовую установку — на полном баке, по словам разработчиков, аппарат сможет преодолеть расстояние в 600 километров при крейсерской скорости до 300 километров в час.

Недавно специалисты компании закончили постройку летного прототипа ANN2 в масштабе 1:3 и в ближайшее время испытают его в воздухе. Трехметровую модель испытают как в режиме зависания на месте, так и переходом к горизонтальному полету.