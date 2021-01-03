Россиянин покончил с собой в прямом эфире

Житель Новосибирска совершил самоубийство во время прямого эфира, который он вел в соцсети «ВКонтакте». Об этом в воскресенье, 3 января, сообщают Вести.ru.

По данным портала, около 4 часов утра 31 декабря 40-летний мужчина запустил онлайн-трансляцию, которую анонсировал заранее, и спустя 20 минут покончил с собой. Известно, что за две недели до произошедшего мужчина публиковал на своей странице стихи, напоминавшие прощальное послание.

Другие подробности случившегося не приводятся. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.