Первый министр Шотландии выразила надежду, что ее земля вернется в ЕС без Британии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в субботу, 2 декабря, выразила надежду, что Шотландия обретет независимость и присоединится к Европейскому союзу. В заявлении, опубликованном на сайте Шотландской национальной партии, она подчеркнула, что Брекзит противоречит воле большинства шотландцев. На заявление шотландского лидера обратило внимание Международное французское радио.

Брекзит произошёл против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент в разгар пандемии и экономического спада, — говорится в заявлении Николы Стерджен. Она вновь выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной и членом ЕС.

Первый министр напомнила, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу» из участия в едином рынке. В настоящее время 230 тысяч человек из многих стран Европы живут в Шотландии. «Они часть нас, они наши друзья и семья, и мы действительно хотим, чтобы они остались», — заявила первый министр.

С 1 января 2021 года Великобритания, в состав которой входит Шотландия, окончательно вышла из ЕС, подписал в последние дни 2020 года соглашение об условиях экономического сотрудничества с Евросоюзом.