Крупнейших мобильных операторов Китая изгнали с американских бирж

Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит допускать к торговле на ней акции трех крупных китайских компаний, согласно требованиям администрации США. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг представителями торговой площадки.

В черный список попали крупнейший телекоммуникационный оператор КНР China Mobile (первый в мире по клиентской базе, достигающей почти миллиарда пользователей), государственный телеком-гигант China Unicom (4-й в мире по размеру клиентской базы) и China Telecom Hong Kong, дочка государственной CТС. Они активно участвуют в развитии связи пятого поколения в Китае. Как отмечает агентство Блумберг, компании «не имеют значимого присутствия в США», их акции также представлены на бирже в Гонконге.

В заявлении Нью-Йоркской фондовой биржи поясняется, что указанное решение должно вступить в силу 11 января. Данный шаг обусловлен тем, что президент США Дональд Трамп в ноябре 2020 года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января текущего года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний.

Как поясняется в документе, речь, в частности, идет о фирмах, которые Пентагон ранее внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью. В перечне числится 31 предприятие, в том числе компания Huawei.

Власти Китая осудили подписание Трампом данного указа. Они призвали Вашингтон перестать оказывать давление на компании КНР.