Конгресс США снял вето Трампа с санкций против «Северного потока-2»

Сенат США утвердил закон о бюджете Пентагона на 2021 год, включающий новый пакет санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».В пятницу, 1 января, сенаторы 81 голосом против 13 преодолели вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Ранее, в понедельник, 28 декабря, за снятие вето проголосовали 322 члена палаты представителей (при 87 против). Таким образом, закон о военном бюджете размером 740 млрд долларов вступил в силу.

Он предусматривает расширение санкций против экспортных газопроводов России «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Под ограничения теперь попадают в том числе и услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» трубопроводов, необходимые, чтобы запустить вторую ветку потока.

В конец декабря Nord Stream 2 AG — 100-процентная швейцарская дочка «Газпрома» — объявила о завершении укладки участка в экономической зоне Германии.

На 15 января, по данным РБК, намечен старт работ в водах Дании, где необходимо проложить порядка 160 км трубы. Датский участок более чем в 60 раз длиннее немецкого, который имеет протяженность лишь 2,6 км.

Укладку ведет баржа «Фортуна», которой помогает судно «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России. Все они действуют под российским флагом, но тем не менее требуют технической и логической поддержки, а также сертификации со стороны структур ЕС.

Преодоление вето Трампа еще больше усложнит для России завершение проекта, который обошелся в 10 млрд долларов и стал третьей за последние 6 лет попыткой обогнуть Украину газовой трубой.

Теперь «любая вспомогательная деятельность при укладке трубы становится подсанкционной, включая прокладку канав и траншей, а также подсыпку грунта на неровных участках морского дна», указывает старший аналитик Esperis Матеуш Кубяк.

Помимо санкций против Nord Stream 2, закон о бюджете Пентагона включает другие меры по противодействию России.

Это запрет на сотрудничество военных; требование участить и расширить учения НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии; требование к ЦРУ в течение 180 дней представить доклад о коррупции в России; дальнейшие поставки вооружений Украине.