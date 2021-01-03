Китай отказался покупать весь объем газа в России

Поставки газа «Газпромом» в страны дальнего зарубежья за год сократились на 10%.

«В страны дальнего зарубежья „Газпром“ в 2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м газа. Этот результат в пятерке лучших за всю историю компании», — сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

В 2019 году экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составлял 199,2 млрд куб. м. В 2020-м объем экспортных поставок оказался минимальным с 2016 года.

Глава компании Алексей Миллер также признал, что в прошлом году «Газпром» не смог продать Китаю согласованное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 млрд кубометров, но поставки составили 4,1 млрд, пишет ТАСС.

Сокращение объема экспорта произошло на фоне кризиса из-за пандемии и снижения спроса на сырье.

Основные покупатели российского газа в дальнем зарубежье — Германия, Италия, Австрия и Турция.