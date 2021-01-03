«  
  »

Биткоин подорожал выше $30 тысяч

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $30 тыс.

Согласно данным CoinDesk, в 15:26 мск стоимость биткоина составляла $30 тыс. 298.

Отмечается, что поддержку криптовалютам оказывает возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли, «на руку» биткоину и ослабление доллара на мировом рынке.

Биткоин, который является самой дорогой и популярной криптовалютой в мире, ранее 31 декабря обновил максимум, прибавив 5,2% до $29 тыс. 61.

3 января, 2021 | Category: Статьи
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  