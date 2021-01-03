SpaceX попытается поймать первую ступень Starship стрелой башни обслуживания Песня «Last Christmas» впервые за 36 лет возглавила британский хит-парад » Биткоин подорожал выше $30 тысяч Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $30 тыс. Согласно данным CoinDesk, в 15:26 мск стоимость биткоина составляла $30 тыс. 298. Отмечается, что поддержку криптовалютам оказывает возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли, «на руку» биткоину и ослабление доллара на мировом рынке. Биткоин, который является самой дорогой и популярной криптовалютой в мире, ранее 31 декабря обновил максимум, прибавив 5,2% до $29 тыс. 61.

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