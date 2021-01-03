Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием киллеров ФСБ

Группа расследователей Bellingcat обнаружила три убийства, к которым причастны киллеры ФСБ РФ, заподозренные в отравлении Навального.

Как передает Укринформ, об этом заявил «Эхо Москвы» журналист Bellingcat Христо Грозев.



По его словам, публикация об этих убийствах появится в течение ближайших двух недель.

Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, где были названы имена тех, кто причастен к применению химического оружия «Новичок» относительно Навального.

Напомним, журналист Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные обо всех перемещениях эфэсбэшников, отравителей Навального.