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Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием киллеров ФСБ

Группа расследователей Bellingcat обнаружила три убийства, к которым причастны киллеры ФСБ РФ, заподозренные в отравлении Навального.
Как передает Укринформ, об этом заявил «Эхо Москвы» журналист Bellingcat Христо Грозев.

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По его словам, публикация об этих убийствах появится в течение ближайших двух недель.

Грозев отметил, что речь идет о фигурантах его журналистского расследования, где были названы имена тех, кто причастен к применению химического оружия «Новичок» относительно Навального.

Напомним, журналист Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные обо всех перемещениях эфэсбэшников, отравителей Навального.

3 января, 2021 | Category: Новости, Россия
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