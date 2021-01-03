Астрономы нашли сверхскопление из восьми скоплений галактик

Астрономы при помощи космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» и наземных телескопов обнаружили новое сверхскопление галактик. Оно обладает вытянутой формой и состоит из восьми скоплений галактик, причем два из них находятся на этапе слияния. Препринт работы опубликован на сайте arXiv.org.

Сверхскопления представляют собой один из основных элементов крупномасштабной структуры Вселенной и содержат группы и скопления галактик, могущие насчитывать несколько тысяч объектов, а также волокна и перемычки. Эти системы являются идеальными природными лабораториями для изучения целого ряда физических процессов, влияющих на формирование и эволюцию групп и скоплений галактик, а также понимания распределения барионной и темной материи во Вселенной. На сегодняшний день у ученых есть не очень много данных наблюдений о сверхскоплениях, поэтому поиск новых и исследование уже открытых подобных систем крайне важны для науки.

Группа астрономов во главе с Витторио Гирардини (Vittorio Ghirardini) из Института внеземной физики Макса Планка сообщает об открытии нового сверхскопления галактик на красном смещении z=0,36, которое было сделано в ходе обзора eFEDS (eROSITA Final Equatorial Depth Survey), охватывающего участок площадью 140 квадратных градусов в экваториальной части небесной сферы. Для исследований параметров скоплений галактик, входящих в сверхскопление, а также их окружения и тепло-горячей межгалактической среды данные наблюдений eROSITA в мягком рентгеновском диапазоне были объединены с оптическими данными, полученными камерой HSC (Hyper Suprime-Cam), установленной на наземном 8,2-метровом телескопе «Субару», а также данными с радиотелескопов LOFAR и uGMRT.

Оказалось, что найденное сверхскопление представляет собой цепочку из восьми скоплений галактик с одинаковыми красными смещениями, которая простирается с севера на юг в плоскости неба на 27 мегапарсек. Расположенное в северной части сверхскопления eFEDS J093513.3+004746 стало самым массивным (5,8×1014 масс Солнца) и ярким скоплением, которое расположено очень близко к более тусклым скоплениям eFEDS J093510.7+004910, с которым может сливаться, и eFEDS J093501.1+005418, которое находится немного дальше и в слиянии не участвует. Cамыми маломассивными скоплениями стали eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334, масса которых оценивается в 1,3×1014 масс Солнца. Массы остальных скоплений лежат в диапазоне (1,4–2,5)×1014 масс Солнца, они не демонстрируют необычных свойств.

Слева: рентгеновское изображение членов сверхскопления, полученное eROSITA. Справа: цветная карта плотности галактик, созданная телескопом «Хаббл». Vittorio Ghirardini et al. / arXiv:2012.11607v1

Свойства восьми скоплений, образующих новое сверхскопление, согласуются со свойствами других скоплений, найденных в ходе обзора eFEDS. Ожидается, что дальнейшие наблюдения позволят увеличить статистическую выборку скоплений, включенных в сверхскопления, чтобы более подробно исследовать крупномасштабную структуру Вселенной.