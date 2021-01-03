5 причин, почему стоит посмотреть новую комедию Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»

Новая комедия Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» уже приковала внимание киноманов не только сюжетом, но и звездным составом. Что известно о фильме «Фестиваль Рифкина» и почему его стоит посмотреть – узнавайте в материале.

Ленту культового режиссера уже успели оценить критики: на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне отметили отличную игру актеров, безупречную операторскую работу оскароносного Витторио Стораро, легкую атмосферу и юмор. И это неудивительно, ведь Вуди Аллен, использовал свой излюбленный прием – иронические цитаты на фильмы, которые уже стали классикой Голливуда.

Перед премьерой предлагаем 5 убедительных причин, почему «Фестиваль Рифкина» не стоит обходить вниманием.

Вуди Аллен во всей красе

Фильмы 85-летнего Вуди Аллена – это всегда праздник для киноманов. Все потому, что работы этого режиссера пропитаны романтикой и жизненными ситуациями, которые не могут обойтись без юмора.

Жизнь – как кино. Иногда это комедия, драма, роман, но в целом это загадка, – отмечают в релизе фильма Вуди Аллена.

Поэтому в ленте «Фестиваль Рифкина» зрители увидят американских супругов, которые отправляются на фестиваль в Сан-Себастьян. Кажется, Сью и Морт уже пережили все кризисные ситуации и могут только наслаждаться прочными отношениями. Однако в жизни женщины появляется молодой и такой привлекательный режиссер Филипп, которого Сью должна представить на кинофестивале. Сгорая от ревности, Морт составляет жене компанию.

Путешествие подготовило немало сюрпризов для этих супругов. В пылу Морт знакомится с привлекательной психологом Джо, которая отвлекает мужчину от всех тревожных мыслей. Но и у нее дома не все в порядке: женщина замужем за темпераментным художником, который во всем видит измену.

Особые герои в необычных условиях

В каждом фильме Вуди Аллена можно найти персонажа, который очень напоминает самого режиссера. Так и Морт Рифкин, которого великолепно сыграл актер Уоллес Шоун, – интеллектуал, который не воспринимает новые произведения искусства и просто в восторге от кинематографа. Он принимает все вызовы судьбы и пытается преодолеть собственный творческий кризис, занимаясь написанием книги, которая станет на один уровень с шедевральными изданиями.

Интересным персонажем в фильме также есть психолог Джо Рохас. Она несчастлива в браке и находит утешение в беседах с Мортом.

Живописная Испания

Поскольку события ленты «Фестиваль Рифкина» происходят в Сан-Себастьяне, съемки велись в живописной Испании. Зрители смогут насладиться невероятными видами на старый город, прогуляться с персонажами фильма по набережной Ла-Конча, посетить музей Сан-Тельмо и увидеть колорит местных кафе.

История кинематографа в одном фильме

По сюжету, главный герой «Фестиваля Рифкина» одержим кинематографом. Ранее Морт преподавал в университете и в деталях знает всю классику мирового кино. Даже во сне он мыслит кинематографически, поэтому зрителей ждет целый квест с упоминанием фильмов Ингмара Бергмана, Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Луиса Бунюэля, Федерико Феллини и других знаменитых режиссеров.

Атмосферность фильма

Все комедии Вуди Аллена можно с легкостью назвать невероятными. А все потому, что режиссер умеет особенно тепло и уютно показать жизнь, казалось бы, обычных людей, которые попадают в интересные перипетии. Поэтому немало киноманов смогут увидеть себя в комедии «Фестиваль Рифкина».