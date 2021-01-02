Звезда «Иронии судьбы» выступил против показа фильма каждый год

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», выступил против показа киноленты каждый год 31 декабря. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что не может назвать этот фильм любимым, поскольку каждый год «показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым». Звезда киноленты подчеркнул, что нельзя надоедать зрителю.

Мягков отметил, что сам не пересматривает фильм в Новый год, но заявил, что вспоминает съемки с теплотой. По словам актера, сам он воспринимает фильм как новогоднюю историю любви.

Ранее советская и российская актриса Валентина Талызина, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», раскрыла детали съемок. По ее словам, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе прос­пекта Вернадского. На одном из домов висела памятная дос­ка, где указано, что именно здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова». На вопрос, действительно ли была невкусной заливная рыба, Талызина ответила, что она долгое время стояла на реквизиторском столе и «ждала своего часа».