ВОЗ: Более 470 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 81,94 млн. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, за сутки заболели более 470 тыс., а число смертей увеличилось более чем на 9,9 тыс., превысив 1,8 млн.

Всего на 1 января ВОЗ известно о 81 947 503 заболевших и 1 808 041 умершем.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в США — 19 376 790. На втором месте — Индия (10 286 709), на третьем — Бразилия (7 619 200). Россия замыкает четверку (3 186 336).