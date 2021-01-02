В Афганистане боевики захватили автобус с десятками пассажиров

Боевики захватили автобус с десятками пассажиров в провинции Герат на западе Афганистана. По словам местных властей, боевики — члены движения «Талибан» (запрещено в России), пишет агентство «Синьхуа».

Вооруженные люди напали на автобус и угнали его в неизвестном направлении около 07:00 по местному времени. По предварительной информации, в автобусе находятся 45 человек. Полиция ведет операцию по освобождению заложников, никаких требований боевики пока не выдвигали.

Осенью 2020 года в Афганистане участились теракты и нападения. В ноябре там произошел взрыв, в результате которого погиб 21 человек, еще 17 получили ранения. Инцидент случился рядом с базой ВС Афганистана — там взорвался заминированный автомобиль.