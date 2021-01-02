Узнайте, как монетизировать IT-продукт в Китае

В 2019 году власти Китая ввели комендантский час для игроманов моложе 18 лет. Регламент установил количество часов, которые можно проводить за игровым контентом в течение суток в будние и выходные дни. Решение властей лишний раз подтвердило, что рынок геймеров в Поднебесной растет стремительными темпами. Если учитывать общее количество пользователей игр и мобильных приложений, то уже сейчас это более 1 135 миллионов потребителей.

Три рекордных цифры

112 млрд. долларов. Столько денег, по данным App Annie, в 2020 году пользователи потратили на покупку приложений для iOS и Android, из которых 81 млрд. долларов пришлось на игры и оставшиеся 31 млрд.долларов на другие приложения.

Более 130 млрд. скачиваний. Режим ограничений 2020 года стимулировал 10 % скачок. Общее количество сложилось из 53 млрд. скачиваний игрового контента и 77 млрд. других приложений.

Более 40% расходов и порядка 50% скачиваний ‒ показатели Китая в мировом потреблении игр и мобильных приложений.

Главное условие ‒ найти проводника

Не стоит говорить, что выход на китайский рынок ‒ перспективное решение для разработчиков и предпринимателей. Хотя стоить учесть, что бизнес-пространство специфическое, и первоначально сотрудничество со специализированным агентством может оказаться более продуктивным, нежели самостоятельный экспириенс.

Преимущества работы с экспертным партнером

Компания WinWin выводит на китайский рынок новые мобильные приложения. Экспертная команда помогает разработать оптимальное решение относительно правовых и финансовых вопросов, о чем подробнее можно посмотреть на фирменном сайте компании. Сотрудничество с WinWin обеспечивает заказчику такие приоритеты, как:

знание китайского законодательства относительного игрового контента и мобильных приложений;

помощь в выборе формы собственности для регистрации предприятия китайской юрисдикции;

получение сертификатов и разрешений;

открытие расчетных счетов в банках КНР, подключение эквайринга и платежных систем;

диджитал-маркетинг и диджитал-продвижение в интернет-пространстве Поднебесной;

перевод на китайский язык, адаптация приложения и оптимальная локализация продукта.

Это неполный список рабочих возможностей компании, так как план вхождения зависит от специфики продукта заказчика: игровой контент, e-commerce, приложения Lifestyle и так далее.

Уникальность китайского потребительского рынка заключается не только в стремительном росте потребления цифровой продукции, но и в наличие ограничений и спецификаций, которые невозможно спрогнозировать, даже имея опыт продвижения в Америке или странах Старого Света. Например, несколько фактов, которые доказывают самобытность цифрового китайского бизнеса:

в Китае никогда не было другого интернета, кроме мобильного; посредством мобильных телефонов в интернете живет порядка 99,3% пользователей; для пользователей до сих пор существует острая актуальность интернет-клубов, так называемых wǎngbā; наличие государственной программы цифрового суверенитета ‒ золотого щита и так далее.

Потребительские возможности Китая невероятно привлекательны даже в простом пересчете на количество населения. Они становятся в разы выгоднее при профессиональном подходе.