Том Хэнкс шокировал прической для роли в фильме об Элвисе Пресли

Голливудский актер Том Хэнкс, который недавно с женой стали гражданами Греции, часто на экранах удивляет фанатов своими перевоплощениями.

Роль в биографической ленте База Лурмана «Элвис» не стала исключением. На днях 64-летний Хэнкс появился в шоу Грэма Нортона, во время которого продемонстрировал свою новую жуткую прическу.

В фильме актер сыграл менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера. И для того, чтобы воплотить его на экране, Хэнкс стал лысым.

Позвольте мне показать ужасную стрижку, которую я должен носить, чтобы сыграть полковника Тома Паркера — сказал Хэнкс и снял кепку.

Вместе с тем звезда извинился перед детьми, которых напугал своим внешним видом.