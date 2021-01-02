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Том Хэнкс шокировал прической для роли в фильме об Элвисе Пресли

Том Хэнкс шокировал прической для роли в фильме об Элвисе Пресли

Голливудский актер Том Хэнкс, который недавно с женой стали гражданами Греции, часто на экранах удивляет фанатов своими перевоплощениями.

Роль в биографической ленте База Лурмана «Элвис» не стала исключением. На днях 64-летний Хэнкс появился в шоу Грэма Нортона, во время которого продемонстрировал свою новую жуткую прическу.

В фильме актер сыграл менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера. И для того, чтобы воплотить его на экране, Хэнкс стал лысым.

Позвольте мне показать ужасную стрижку, которую я должен носить, чтобы сыграть полковника Тома Паркера — сказал Хэнкс и снял кепку.
Вместе с тем звезда извинился перед детьми, которых напугал своим внешним видом.

2 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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