Шесть супергеройских блокбастеров в год — планы DC Films на будущее

Начиная с 2022 года студия DC Films планирует выпускать по шесть супергеройских блокбастеров в год: четыре проекта в кинотеатрах, а остальные — на HBO Max.
Об этом The New York Times рассказал глава DC Films Уолтер Хамада.
По его словам, дорогостоящие проекты по комиксам DC (такие, например, как «Аквамен 2», «Чудо-женщина 3», «Черный Адам») будут по-прежнему выходить в первую очередь на большом экране, а релиз фильмов с менее известными персонажами состоится на стрим-сервисе («Бэтгерл», «Статический Шок»).
Кроме полнометражных фильмов, DC Films разрабатывает различные спин-оффы — сериал о полиции Готэма, действие которого развернется во вселенной «Бэтмена», и сольный проект о Миротворце из нового «Отряда самоубийц».
Студия DC сосредоточится на мультивселенной, когда разные версии персонажей существуют параллельно, как в случае с «Джокером» и «Бэтменом».
Познакомить зрителя с мультивселенной планируется во «Флэше». Вместе с героем Эзры Миллера в фильме появятся два Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона и будет представлена концепция альтернативных миров.
Хамада также отметил, что «Лига справедливости» Зака Снайдера, на пересъемку которой студия выделила режиссеру более 70 млн долл., станет конечной остановкой и не получит никакого продолжения.
Даты будущих релизов DC:
«Отряд самоубийц» — 6 августа 2021;
«Бэтмен» — 4 марта 2022;
«Флэш» — 4 ноября 2022;
«Аквамен 2» — 16 декабря 2022;
«Шазам! Ярость богов» — 2 июня 2023;
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