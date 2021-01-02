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Сенат США проголосовал за оборонный бюджет и впервые преодолел вето Трампа

Сенат Конгресса США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, тем самым преодолев вето президента Дональда Трампа. Трансляцию голосования вели американские новостные телеканалы, сообщает ТАСС.

Таким образом, вступают в силу положения оборонного бюджета, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Также оборонный бюджет предусматривает дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет в размере $740 млрд, назвав его «подарком» России и Китаю. Он объяснял, что бюджет «не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения нацбезопасности», «не обеспечивает уважения военной истории» и противоречит усилиям американской администрации по защите интересов США.

2 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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