Появились фотографии внучки Валерии 

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в Instagram первые фотографии дочери. Внучку артистки назвали Селин.

«Рамблер» писал, что певица Валерия рассказала в соцсетях, что ее сын Арсений Шульгин стал отцом дочки в новогоднюю ночь, и праздник для их семьи действительно оказался «волшебным». Валерию с рождением внучки поздравили Лолита Милявская, Николай Носков, Наталья Подольская и другие артисты. Поклонники в соцсетях также порадовались за артистку, подчеркнув, что год для нее начался удачно.

Лиана Шульгина выложила фотографии из роддома. На них Арсений Шульгин держит на руках новорожденную дочь. При этом лицо девочки в кадр не попало.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный̆ мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. Сеня + Лиана = Селин», — написала молодая мама.

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Она также призналась мужу в любви и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.