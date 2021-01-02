Песня «Last Christmas» впервые за 36 лет возглавила британский хит-парад

Композиция «Last Christmas» в исполнении дуэта Wham! впервые в истории возглавила хит-парад Великобритании.

Песня, написанная солистом группы Джорджем Майклом, дебютировала в британском чарте в 1984 году, долгое время была самым продаваемым синглом, однако ни разу не занимала первого места в хит-параде.

После смерти Джорджа Майкла сингл поднялся в хит-парадах, но вновь лишь до второго места. И вот, в канун нового года песня, наконец, покорила чарт. По данным BBC, за последнюю неделю декабря британцы слушали ее 9,2 млн раз.

Второй участник дуэта Wham! Эндрю Риджли заявил, что Джордж Майкл наверняка был бы очень горд и взволнован этой новостью.

Коллектив Wham! просуществовал два года — в 1986 году было объявлено о его распаде. Джордж Майкл начал сольную карьеру, которая оказалась оглушительно успешной, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.