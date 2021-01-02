Пентагон закончил комплектацию маломощных термоядерных боезарядов

Национальная администрация по ядерной безопасности США завершила проект по производству и поставку ВМС США термоядерных боевых блоков пониженной мощности W76-2. Как пишет The Drive, эта информация следует из доклада администрации, обнародованного 28 декабря 2020 года. Точное количество произведенных и переданных военным боевых блоков не раскрывается.

Разработка боевых блоков W76-2 велась с 2018 года. Они предназначены для установки на баллистические ракеты подводных лодок Trident II D5. Мощность W76-2 составляет 6,5 килотонн. По оценке американских военных, термоядерное оружие пониженной мощности позволит ограничить зоны поражения и существенно снизить потери среди мирного населения.

Мощность стандартных боевых блоков W76-1 для баллистических ракет Trident II D5 составляет 90 килотонн. В настоящее время в США действует программа по модернизации боевых блоков типа W76 из версии 0 в версию 1. Мощность устаревших блоков W76-0 составляет 100 килотонн. В общей сложности через программу модернизации должны пройти 2 тысячи блоков W76.

ВМС США приняли на вооружение термоядерные боевые блоки W76-2 в конце 2019 года. Первой стратегической атомной подводной лодкой, получившей ракеты Trident II D5 с новыми блоками стала «Теннеси» типа «Огайо».