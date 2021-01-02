Печатный станок ФРС уронил доллар на 3-летнее дно

Печатный станок Федеральной резервной системы продолжает давить на доллар.На торгах в среду американская валюта на форексе обновила минимальные значения почти за 3 года. Индекс доллара, отражающий курс к 6 основным мировым валютам, опускался до отметки 89,51 пункта — самой низкой с апреля 2018 года на фоне резкого роста вливаний от ФРС.

За неделю с 16 по 23 декабря американский центробанк закачал в рынки 94 млрд долларов чистой денежной эмиссии, скупая активы и выдавая кредиты в рамках своп-линий с иностранными ЦБ.

Рекордная за полгода инъекция ликвидности увеличила баланс ФРС до нового исторического рекорда в 7,346 трлн долларов.

Резкая смена политики ФРС, которая в 2020 году вновь обнулила процентные ставки и увеличила баланс на беспрецедентные 3,173 трлн долларов, де-факто покончила с ралли доллара, которое началось вместе с торговыми войнами Дональда Трампа и продолжалось почти два года, констатирует глава по глобальным рынкам ING Крис Тернер.

С показанных в марте пиков индекс доллара просел на 14%. Курс евро к доллару с 1,06 весной подскочил до отметки 1,23, которой рынок не видел 32 месяца.

Японская иена обновляет к доллару рекорды с конца 2016 года — 103,06 иены за доллар. Британский фунт прибавил 5% с начала января и держится у максимумов за 2.5 года — 1,3607 доллара за фунт.

Ставки спекулянтов на падение доллара на Чикагской бирже — рекордные с 2011 года и продолжают расти, следует из данных CFTC.В 2021 году доллар может ослабеть еще на 5-10% к основным мировым валютам, прогнозирует Тернер.

Начало мировой вакцинации будет питать оптимизм о перспективах мировой экономики, в то время как ФРС продолжит заливать рынки дешевыми деньгами, объясняет он.

И хотя Европейский центробанк стремится не отставать, печатая десятки миллиардов евро в неделю, его усилия нивелируются сильным торговым балансов зоны евро и спекулятивными потоками в направлении евро. К концу следующего года евро может подорожать 1,25-1,3 доллара, считает Тернер.